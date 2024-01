“Usted tiene toda la culpa, “responsable político”, “eres cómplice”, “donde vayas te vamos a ir a funar”. Esas fueron parte de las frases que familiares y cercanos de personas víctimas de violencia policial durante el estallido social le gritaron a Gonzalo Blumel, exministro del Interior durante la segunda administración de Sebastián Piñera.

La situación se dio luego de que Blumel asisitiera este lunes a la presentación del libro “Réquiem por el Chile del estallido social”, escrito por el excanciller Ignacio Walker, en la sede en Santiago de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

En la instancia también estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá y Edmundo Bustos, director de Ediciones Universitarias de Valparaíso de la PUCV, y quien moderó el encuentro.

El exministro y militante de Evópoli expuso que en el libro se tratan temas “cruciales para comprender lo ocurrido en los últimos años”.

A su juicio, “el fracaso del Estado para cumplir razonablemente su papel”, en particular en seguridad, “debe mucho el haber puesto en duda el uso legítimo de la fuerza del Estado para contener la violencia”.

Ello viene de mucho antes, pero “superó todo los límites luego del 18 de octubre, cuando se homenajeó en el Congreso a la primera línea, se defendió la existencia de presos políticos de la revuelta o se llegó incluso a proponer la refundación total de Carabineros”.

“Lamentablemente el libro también nos recuerda con vehemencia que a más de cuatro años de distancia aún no cesan las agresiones, la política de trincheras, el populismo, los maximalismos, las descalificaciones, las funas”, se escucha en su intervención.

Más tarde, llegaron a la salida del recinto familiares y cercanos de víctimas de violencia policial durante el estallido social, tiempo en el que Blumel se desempeñaba como titular de Interior y Seguridad Pública.

