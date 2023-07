"La perspectiva de género en la justicia no es algo que nubla la imparcialidad, que hace que se corra para un lado, sino que precisamente lo que hace es que en casos de violencia sexual como este, que incluso cobraron una vida como la de Antonia Barra, se demuestre que el culpable o no es el agresor, y no la víctima la que tenga que demostrar que es inocente, que no merecía la agresión que sufrió", señaló la ministra Orellana.