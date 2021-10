Luego de los hechos de violencia que se registraron en el segundo aniversario del estallido social, el Gobierno le pidió al Senado poner en votación el proyecto que busca indultar a las personas que fueron detenidas desde octubre de 2019.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, además invitó a los parlamentarios de la Cámara Alta a acelerar la tramitación del proyecto de infraestructura crítica impulsado por el Ejecutivo.

“Quisiéramos hacer una invitación al Senado para que finalmente conforme la comisión mixta para que se tramite y se vote el proyecto de infraestructura crítica”, expresó la autoridad desde La Moneda.

“También quisiéramos pedirle al Senado que a la brevedad posible ponga en votación el proyecto de indulto. Es hora de que los chilenos sepan cómo votan sus parlamentarios, que sepan quiénes están de lado de la impunidad y quiénes están del lado de respecto a la ley”, agregó.

Ossa justificó la “invitación” señalando que “si no hay nada que temer por cómo se vota, pues bien, pongamos en votación esos dos proyectos a la brevedad”.

Emplazamiento a Provoste y Boric

El ministro Ossa también respaldó el emplazamiento que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, les hizo a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste, manifestando que “si hay una candidata presidencial que ha firmado un proyecto de indulto, si hay un candidato presidencial que ha votado en contra del proyecto de infraestructura crítica, ¿cómo va a ser intervencionismo electoral que les preguntemos por esa posición en tanto parlamentario?”.

“Yo creo que eso sería lo mismo que decir que esos candidatos presidenciales, por el solo hecho de criticar al Gobierno, están haciendo campaña”, agregó.

“Imaginamos que quieres firmaron ese proyecto no van a tener ningún problema en que se ponga en votación a la brevedad. Me imagino que están orgullosos de ese proyecto, que están conscientes que genera impunidad y eso lo respaldan. Así que no veo por qué tendríamos nosotros que apurar ese proyecto”, continuó la autoridad.

De este modo, Ossa reiteró que, como Gobierno, “creemos que quienes no tienen que ocultar de frente a la ciudadanía y frente a sus votantes, van ellos mismos a impulsar este proyecto”.

Además, precisó que “si se le pone o no se le pone urgencia por cierto es siempre una decisión que queda pendiente, pero quiero aclarar desde ya que cualquier urgencia que se le ponga en caso alguno pretenda darle un espaldarazo a ese proyecto, sino todo lo contrario, que de una vez por todas se rechace o bien, quienes lo aprueben se hagan responsables de cara a quiénes los apoyan y de cara a quienes esperan que los apoyen en las próximas elecciones”.