A raíz del Caso Convenios, lo cual ha derivado en críticas por parte de sectores de oposición sobre la gira por Europa que tendrá el presidente Gabriel Boric desde el 12 de julio, la ministra Camila Vallejo (Segegob) dijo: “No puede pretender la oposición, o algún sector de nuestro país, bloquear las facultades que tiene el jefe de Estado. El Gobierno tiene que seguir gobernando y, el presidente en particular tiene responsabilidades de Estado (…). Si es que no va a un encuentro internacional de alta envergadura se le critica, si es que va se le critica. Entonces, seamos coherentes y consecuentes”.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, expresó: “El país no se puede paralizar. La gira que está pensada para Europa se planificó con una mucha anticipación. Chile es un país serio y si Chile se compromete a estar presente en un encuentro, Chile tiene que responder y ser fiel a ese compromiso (…). Es absurdo señalar que el presidente va de vacaciones a Europa, ¡por favor! La cantidad de actividades que están contempladas en esta gira agotaría a cualquier persona”.