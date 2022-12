El presidente Gabriel Boric, aseguró que le pondrán urgencia legislativa al proyecto de ley que prohíbe vender a las inmobiliarias los lugares que han sido devastados por incendios.

En el marco de su visita a los sectores afectados de la comuna de Viña del Mar, donde se constató de al menos 270 viviendas afectadas, el mandatario fue emplazado por los vecinos del sector, quienes le consultaron por las inmobiliarias.

“No, no hay espacio para inmobiliarias. Vamos a trabajar para que esto no sea solamente el día del incendio. Tiene que haber apoyo en salud mental, en recursos, en ropa. Se están levantando fichas por cada familia para saber exactamente qué se necesita”, señaló.

Lee también: Ripamonti y asentamientos irregulares: “Hoy día necesitamos una presencia fuerte del Estado”

En esa línea, y consultado por la presunta intencionalidad en los incendios que podrían beneficiar a las empresas inmobiliarias, el jefe de Estado expresó: “Hay un proyecto de ley que presentó el diputado Diego Ibáñez y también hay otros dos proyectos que se están discutiendo en el parlamento para declarar que los terrenos quemados no puedan ser vendidos después a las inmobiliarias, justamente por estas sospechas. Le vamos a dar urgencia legislativa, vamos a trabajar en esos proyectos“.

La normativa impulsada por el diputado de Convergencia Social (CS) prohíbe el cambio de uso de suelo en terrenos siniestrados, con el objetivo de evitar el avance de las inmobiliarias en zonas con riesgo de incendio.

Respecto, a la construcción de viviendas en zonas riesgosas, el mandatario sostuvo que “ahora estamos preocupados en apagar en incendios, en ayudar a las familias, pero en cada crisis hay una oportunidad también de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas mejor. La opinión de los vecinos va a ser tremendamente relevante, pero lo estructural está en los planes de trabajo también”.