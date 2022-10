Este jueves el Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, participó de la sesión de la subcomisión mixta de Presupuesto donde se volvió a abordar la controversia que generó un tuit publicado por el director del Metro de Santiago, Nicolás Valenzuela.

“Yo creo que tienen las competencias para poder ser director del Metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tuits que él pudiera haber hecho tres años atrás”, indicó el secretario de Estado en la reunión donde se revisaron las partidas relativas a transporte.

Lee también: Subsecretario Monsalve: “Carabineros tiene todo el respaldo para hacer uso proporcional de las armas”

Esto, luego de que el diputado Frank Sauerbaum (RN) emplazara al Muñoz a destituir a Valenzuela advirtiéndole que si aquello no ocurre, su bancada continuará negando su respaldo a las partidas que se sometan a votación.

“Entiendo que esta no fue una decisión suya, pero usted entenderá que se tiene que hacer responsable por personas que hoy día trabajan bajo su alero”, dijo el parlamentario.

Más tarde, el ministro ofreció un punto de prensa donde sostuvo que en la sesión “efectivamente hubo un punto político que se hace respecto de la llegada de Nicolás Valenzuela, pero creo que en este caso es más bien lo otro. Es importante que se haga el punto político, pero hay que poner foco en lo que es más relevante que es la continuidad de los servicios”.

“La continuidad de un director del Metro no me corresponde a mí, sino que a mí lo que me corresponde es poder gestionar que los recursos que estamos solicitando tengan un debido fundamento, que estén alineados con un buen nivel de servicio y uso eficiente de los recursos”, concluyó el titular de Transportes.