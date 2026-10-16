“No nos corresponde emitir juicio”: Gobierno por libertad condicional otorgada al excarabinero Patricio Maturana

El Gobierno abordó la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Talca, que acogió este viernes la solicitud del beneficio para el excarabinero Patricio Maturana.

Cabe recordar que Maturana fue condenado a 12 años y 183 días de prisión por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas en contra de la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.

En ese contexto, la comisión acogió la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa del exoficial, quien podrá acceder al beneficio a partir del 2 de diciembre de 2026.

“No nos corresponde emitir mayor juicio u opinión”

En la vocería de Gobierno de este viernes, el vicepresidente Claudio Alvarado fue consultado por la resolución del tribunal, a pocos días de un nuevo aniversario del estallido social el próximo domingo 18 de octubre.

“Yo no mezclaría las cosas. Esta es una resolución de carácter judicial que la emite un tribunal. Entiendo que de manera unánime por quienes componen ese tribunal. Está en ese espacio y no nos corresponde emitir mayor juicio u opinión“, recalcó.

En esa línea, se refirió al posible impacto que podría tener la decisión de la comisión en los indultos presidenciales, dadas las peticiones planteadas por distintos parlamentarios del oficialismo por personas condenadas el 18-O.

Alvarado reiteró que los indultos son “una facultad exclusiva del presidente de la República que se aplica a través del Ministerio de Justicia: se elevan los antecedentes, se recoge la información y, cuando el presidente tenga una convicción sobre el particular, toma la decisión”.