Durante la mañana de este miércoles, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desestimó los dichos del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien dijo que el temido grupo criminal “Mara Salvatrucha” había migrado a Chile.

En entrevista con Tele13 Radio, el subsecretario aseguró que como Gobierno no han tenido problemas en reconocer que en Chile “existe el crimen organizado. Nos hemos hecho cargo del tema con una política nacional. Junto con reconocerlo, no hay que hacerse cargo de generar temores e informaciones que no tienen fundamento“.

“Si estuvieran presente no tendríamos problemas en reconocerlo, porque el gobierno tiene la obligación de transparentar la información al país”, aseveró Monsalve.

La información emitida por el vicepresidente salvadoreño fue desmentida por el mismo gobierno de El Salvador.

El exdiputado explicó que la situación en materia de crimen es realmente cambiante y que no se puede dar por hecho nada. Sin embargo, también agregó que “si tú me preguntas hoy día si el Estado chileno tiene información fidedigna sobre la presencia de esta organización, la respuesta es no“.