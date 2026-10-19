Gobierno ingresa proyecto para reformar el INDH: Proponen eliminar su facultad de presentar querellas

Este lunes, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el cual modifica la Ley N.º 20.405 y, además, busca introducir cambios en la gobernanza, las atribuciones y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la entidad.

La propuesta fue remitada a las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originario y a la de Hacienda para dar inicio a su tramitación legislativa.

¿Qué cambios propone?

Una de las principales modificaciones es que reduce de 11 a tan solo cinco el número de integrantes del Consejo del INDH y limita sus períodos a cuatro años, con la posibilidad de una nueva designación por solo una vez.

Además, establece un sistema de nombramientos que combine la participación de los poderes públicos y de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el pluralismo y la representatividad de la entidad.

Otro de los cambios relevantes es que elimina su atribución para interponer querellas criminales y la reemplaza por la posibilidad de denunciar ante los organismos correspondientes.

Pero mantiene sus facultades para presentar recursos de protección y amparo, también incorpora expresamente la posibilidad de actuar como amicus curiae, mediante informes especializados ante los tribunales.

Otro cambio es que se crea el cargo de director ejecutivo, el que será responsable de la gestión administrativa y operativa del ente, y este será seleccioado mediante un concurso por Alta Dirección Pública.

En cuanto a materia de transparencia, la propuesta establece contenidos mínimos para el informe anual, el cual deberá incluir las actividades realizadas, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado, el nivel de cumplimiento de estas y la ejecución de cuentas.