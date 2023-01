Esta jornada, el Gobierno lanzó una serie de medidas para apoyar a los pequeños agricultores en la regularización e inscripción de sus Derechos de Aprovechamiento de Aguas, tal como establece el nuevo Código de Aguas.

La medida otorga condiciones excepcionales para la pequeña agricultura, como por ejemplo, un plazo excepcional de cinco años para iniciar el trámite, contados desde abril de 2022 hasta el 6 de abril de 2027.

Ante esto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, hizo un llamado “a los gobiernos regionales, a los municipios y a la comunidad, a trabajar en conjunto con el INAD (Instituto de Desarrollo Agropecuario) en este proceso nacional de regularización de derechos de agua que es fundamental para tener certeza e ir avanzando hacia la seguridad alimentaria estratégica de nuestro país”.

Hoy los ministros @tvalenzuelavt y @jcgarciapdea (@mop_chile) junto al director de @INDAP_Chile @rojassantiagro, @CNRCHILE y organizaciones campesinas lanzaron la Estrategia Nacional para la Regularización de Derechos de Aguas en la pequeña agricultura 👩‍🌾👨‍🌾#AguaEnRegla 💧 pic.twitter.com/LaBWJ4mVZX — Ministerio de Agricultura de Chile 🇨🇱 (@MinagriCL) January 16, 2023

Asimismo, la iniciativa contempla el nuevo Bono Legal de Aguas (BLA), instrumento de INDAP que cuenta con un financiamiento de al menos del 90% de los $600 mil que en promedio cuesta el trámite. La medida beneficiará a cerca de 5 mil agricultores de INDAP.

“Hemos hecho un llamado a quienes hoy día tienen derechos de agua y no lo están usando, no tienen obras hidráulicas asociadas para su utilización. Y es por eso, que la Dirección General de Aguas hoy día ha hecho un registro de todos estos derechos que deberán pagar patente si no están usando esa agua”, señaló el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García.

“La Dirección General de Aguas ha hecho una primera estimación de $200 mil millones en patentes por derechos de agua no utilizados y si no se pagan esas patentes, esos derechos van a volver al Estado para ser distribuidos adecuadamente“, agregó.

Por su parte, el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, comentó que: “Por mandato del Presidente Boric hemos lanzado cuatro medidas para cuidar el agua de la pequeña agricultura. Hoy en INDAP contamos con un nuevo Bono Legal de Aguas, cuyo presupuesto cuadruplicamos este año alcanzando 2.700 millones de pesos que permitirán apoyar a más de 5.000 productores desde Arica a Magallanes. A todas y todos los productores les sugerimos acercarse a las oficinas de áreas de Indap para recibir este beneficio”.

Junto a la promoción de este bono, la estrategia considera la puesta en marcha de la Mesa Hídrica para Agricultura Familiar Campesina e Indígena, reforzamiento de los equipos INDAP en regiones con mayor demanda, incorporando profesionales del área jurídica, una campaña comunicacional, y la colaboración y coordinación entre instituciones gubernamentales y público-privadas.