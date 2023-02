El gobierno del presidente Gabriel Boric condenó el retiro de nacionalidad que el régimen de Daniel Ortega les hizo a 94 nicaragüenses opositores “por traición a la patria”, donde además se les declaró prófugos de la justicia.

Durante la jornada de este miércoles, se dio a conocer que las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y al ex comandante de la revolución Luis Carrión.

También a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, al ex canciller Norman Caldera, al ex magistrado sandinista Rafael Solís, al ex embajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, al periodista Carlos Fernando Chamorro y a otros 85 nicaragüenses acusados por delitos considerados “traición a la patria”, según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

En la resolución, leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, se ordena además “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.

Asimismo, a los acusados se les declaró prófugos de la justicia.

¿Qué dijo el Gobierno?

Durante una actividad oficial de este jueves, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, sostuvo que, “nos parece que la situación es de la más alta gravedad. Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años y los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia“.

“Nos parece de suma gravedad y por lo menos desde Chile nosotros no solo vamos a seguir denunciando esta situación, vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan, para apoyar, en primer lugar, lo más urgente, que son estas personas que están siendo perseguidas. Pero también para apoyar la democratización en Nicaragua y esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, manifestó.