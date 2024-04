Esta mañana, el presidente Gabriel Boric confirmó la detención de cuatro sujetos involucrados en el asesinato del teniente Emmanuel Sánchez, ocurrido en la noche del miércoles en la comuna de Quinta Normal.

El mandatario indicó que el ilícito “ya tiene consecuencias“, puesto que “hay cuatro personas detenidas” por el delito.

“Esto da cuenta de que en Chile no permitiremos la impunidad, a los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar”, manifestó.

Luego agregó: “Deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a parar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo, y que son más las fuerzas que nos dan como Estado a nuestras policías, al Gobierno y a toda la sociedad para seguir persiguiendo la delincuencia, que no nos ganará esta batalla“.

¿Qué pasó?

El mandatario se refiere al incidente registrado en la intersección de las calles San Pablo con Radal, cuando el carabinero en cuestión, que salía de un culto religioso junto a su familia, vio que se estaba cometiendo un ilícito e inmediatamente decidió actuar.

“Se encuentra con estas personas que estaban cometiendo algún tipo de delito e inmediatamente los enfrenta y comienzan a dispararle, él repele el ataque, se baja del vehículo para proteger a su familia y recibe, por la información que manejamos preliminarmente, cuatro impactos balísticos”, detalló el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Fue trasladado al hospital San Juan de Dios, donde finalmente murió debido a la gravedad de las lesiones.

Uno de los delincuentes, de nacionalidad venezolana, falleció en el intercambio de disparos.