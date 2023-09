Este miércoles, el Gobierno lanzó la campaña “No más muertes en el tránsito” con el propósito de concientizar en la seguridad vial ad portas de una nueva celebración de las Fiestas Patrias.

Para la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se está “fortaleciendo la toma de conciencia, el llamado de atención, a la prevención que es lo más importante”.

“Queremos hacer un llamado a todos nuestros compatriotas a poder disfrutar estas Fiestas Patrias, a poder hacerlo de manera responsable y segura“, añadió.

El subsecretario de Transporte, Jorge Daza, señaló que en el último tiempo “hemos logrado avanzar en la reducción de mortalidad por cada 10.000 vehículos desde un 12,5% a un 2,8% en los últimos 30 años, pero esto no ha sido suficiente”.

A pesar de los avances en políticas públicas, Daza explicó que “en promedio mueren 5 personas diariamente en nuestro país producto de los siniestros viales”.

“Las razones de esas muertes se deben principalmente a imprudencias del conductor, de los peatones: a cruzar donde no se debe cruzar, a excesos de velocidad o a consumo de alcohol cuando se conduce”, agregó la ministra Vallejo.

La campaña es una nueva versión de la de 1992, donde el actor Guido Vecchiola recrea un fuerte accidente de tránsito.

En estas Fiestas Patrias, no más muertes en el tránsito.

Para un #18Seguro respetar las normas es fundamental:

🚫 No excedas el límite de velocidad.

🚫 No manipules tu celular al volante.

🚫 No consumas alcohol ni drogas al manejar.

Seamos responsables de nuestras vidas y las… pic.twitter.com/uD9988NHpM

— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 13, 2023