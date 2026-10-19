El Ministerio de Educación anunció este lunes que se suspenderán las clases en 16 comunas de la Región de Valparaíso, durante el martes 20 de octubre, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal al país.
Cabe recordar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene una alerta debido al pronóstico de intensas precipitaciones, que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y riesgo de remoción en masa.
Ante ello, el Gobierno informó a través de redes sociales que se decidió suspender las clases como una medida preventiva, que “busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas”.
Revisa las comunas con suspensión de clases
De esta forma, se suspenderán las clases en las siguientes comunas:
- Los Andes
- Calle Larga
- Rinconada
- San Esteban
- Catemu
- Putaendo
- Santa María
- Cabildo
- Petorca
- La Ligua
- Quillota
- La Calera
- Quilpué
- Villa Alemana
- Limache
- Olmué
Desde el Gobierno señalaron que la medida rige “para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP)”.
La suspensión de clases se suma a la decretada para 10 comunas de la Región Metropolitana, 12 en O’Higgins y 10 en Coquimbo.
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- Felipe Alessandri confirma que el exdiputado UDI Gonzalo Arenas asumirá como subsecretario de la Segegob
- Socialismo Democrático pide reemplazar a Pedro Araya por Vlado Mirosevic en la Comisión de Constitución del Senado
- Alerta meteorológica en el sur: Armada advierte sobre riesgo de trombas marinas en cinco regiones
- Gobierno amplía la suspensión de clases a 16 comunas de la región de Valparaíso por el sistema frontal: ¿Cuáles son?
- Justicia dicta primera condena por delitos ambientales en Chile: Empresario pagará $2 mil millones para evitar la prisión