Gobierno amplía la suspensión de clases a 16 comunas de la región de Valparaíso por el sistema frontal: ¿Cuáles son?

El Ministerio de Educación anunció este lunes que se suspenderán las clases en 16 comunas de la Región de Valparaíso, durante el martes 20 de octubre, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal al país.

Cabe recordar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene una alerta debido al pronóstico de intensas precipitaciones, que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y riesgo de remoción en masa.

Ante ello, el Gobierno informó a través de redes sociales que se decidió suspender las clases como una medida preventiva, que “busca resguardar la seguridad de todas las comunidades educativas”.

Revisa las comunas con suspensión de clases

De esta forma, se suspenderán las clases en las siguientes comunas:

Los Andes

Calle Larga

Rinconada

San Esteban

Catemu

Putaendo

Santa María

Cabildo

Petorca

La Ligua

Quillota

La Calera

Quilpué

Villa Alemana

Limache

Olmué

Desde el Gobierno señalaron que la medida rige “para los establecimientos de todas las dependencias (municipales, subvencionados, particulares y de SLEP)”.

La suspensión de clases se suma a la decretada para 10 comunas de la Región Metropolitana, 12 en O’Higgins y 10 en Coquimbo.