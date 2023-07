El Gobierno, a través de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, está “inspirada en la homofobia y la discriminación“.

Este lunes, personeros de oposición han insistido en el libelo contra el secretario de Estado que será votado este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué dijo el Gobierno?

Desde el Palacio de La Moneda, la ministra vocera comentó que, por lo que han “visto y analizado”, en la acusación “no hay argumento político y jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea (…) que tenga sustento político y jurídico”.

“Para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos, obviamente, que en el análisis del mérito de esta acusación constitucional, no exista la mayoría para avalar un acto tan elevado de discriminación y homofobia contra un ministro de Estado, a quien se le ha acusado, además, de hechos que no corresponden a su periodo de administración, e incluso, a hechos que corresponden a la administración de un municipio, ni siquiera desde el Ministerio de Educación de un gobierno anterior, agregó.

Vallejo al respecto reiteró que la “irresponsabilidad” en la situación “es muy grande”, añadiendo que el libelo “carece de rigurosidad, profesionalismo, argumentos de sustento político y jurídico, y más bien se basa en un acto de homofobia”.