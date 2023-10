La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, dio a conocer que el Gobierno lamenta que “no haya habido un acuerdo transversal” en el proceso de redacción de la propuesta de nueva Constitución Política.

¿Qué pasó?

El Consejo Constitucional aprobó este lunes el texto que elaboró junto a la Comisión Experta durante casi ocho meses de trabajo. El documento le será entregado de forma oficial al presidente de la República, Gabriel Boric, el próximo martes 7 de noviembre y posteriormente, el Ejecutivo convocará un plebiscito de carácter obligatorio para que la ciudadanía respalde o rechace la iniciativa.

Al respecto, personeros de oposición le han manifestado al Gobierno que debe pronunciar su postura respecto al referéndum, algo que ha sido denegado por las autoridades, quienes han indicado su posición de prescindencia.

“Para nosotros, hoy día lo fundamental es que haya una campaña de información que le permita a la ciudadanía proceder al 17 de diciembre con un voto consciente”, dijo este martes la ministra Vallejo.

“Insistimos: no queremos que esto se transforme en lo que no es, sino que lo que realmente es, que es la deliberación de la ciudadanía frente a una propuesta de texto constitucional más que un juicio del Ejecutivo”, añadió. No obstante, también indicó la administración presidencial lamenta, “obviamente, que no haya habido un acuerdo transversal para la redacción de un texto tan importante como es la Constitución Política de nuestro país”.

Pese a ello, la vocera reiteró: “Nuestro gobierno y nuestras autoridades van a estar abocadas en el marco de la prescindencia, a cumplir con sus funciones de Estado”.