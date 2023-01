Con el fin de definir las problemáticas prioritarias en términos de seguridad a lo largo de la Región Metropolitana y anunciar políticas públicas en la materia, el gobernador Claudio Orrego ofició una reunión definida como la primera Cumbre Regional de Seguridad Pública.

La autoridad regional afirmó que la primera prioridad de los ciudadanos de la RM es la seguridad, para la que “piden sentido de urgencia”, pues “están cansados de vivir encerrados”.

A la instancia fueron convocados más de 350 líderes de comités de seguridad de las 52 comunas de la RM. Entre las autoridades presentes en la instancia, destacó Carabineros, la Subsecretaría Prevención del Delito, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), directores de seguridad pública de municipios regionales y diversas juntas de vecinos.

Señaló que “es importante que las autoridades centrales entiendan que no les sobran manos, les faltan, y que los gobiernos regionales estamos aquí para ayudar, no solamente con recursos (…) A la delincuencia no le vamos a ganar cada uno peleando por su lado, o nos aliamos entre todos o simplemente los delincuentes van a tener la última palabra y eso es lo que no queremos”.

Orrego también indicó que la totalidad de los gobiernos regionales sostuvo un encuentro en Antofagasta, tras el cual el Gobierno dio luz verde a una reforma legal que reconozca oficialmente el trabajo realizado por parte de los órganos públicos. “Todos los gobiernos regionales estamos invirtiendo en seguridad más de cuatro veces de lo que invierte la Subsecretaría de Prevención del Delito, es decir, ya estamos haciendo la pega, lo que falta es el reconocimiento legal, tener una división y una política regional”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, que a su vez preside la Comisión de Seguridad de la AChM, afirmó que “somos la primera puerta de entrada al Estado, y los vecinos y vecinas lo saben; por lo tanto, queremos que ese acuerdo nacional que se está sacando adelante pueda tener la voz de los municipios, que, en definitiva, es la voz de la ciudadanía“. También hizo énfasis en la problemática de la inmigración ilegal: “El tema de las fronteras y el control migratorio está complejo. Cierren de una vez las fronteras, es un pedido unánime, esto hay que resolverlo ahora”.