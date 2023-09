Durante la jornada de ayer, el presidente Gabriel Boric inauguró las actividades por Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins. De forma inédita, el mandatario no pudo participar del pie de cueca inicial tras una lesión en una de sus rodillas.

Tras ello, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler dio el puntapié inicial y realizó el primer baile con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

En conversación con CNN Chile, Orrego reveló como se enteró de que tenía que bailar el primer pie de cueca. “La alcaldesa me invitó una semana antes, yo estaba medio preocupado, no sabía si iba a poder bailar, al final le dije que sí. Me voy a ‘pichicatear’, lo que sea para efectos de poder bailar con ella en la segunda patita de cueca porque la primera la bailaba con el presidente”, afirmó.

No obstante, sinceró: “Nos juntamos el miércoles en mi oficina, ensayamos bastante bien. Y ayer en la tarde, yo estaba en Las Condes en el Parque Padre Hurtado y me llama la alcaldesa urgente, me dice: llámame urgente por lo de la noche. Yo dije, chuta se canceló. Y no, era para decirme que el Presidente no iba a poder bailar, así que íbamos a tener que bailar la principal. Yo dije qué le hace el agua al pescado, aquí estamos y creo que dejamos en alto no solamente a las autoridades políticas, sino que a la cueca chilena, que es un baile tan re lindo que hay que honrarlo”.

“Espero Presidente haberlo representado bien en el Parque O’Higgins”, zanjó entre risas.