Esta mañana el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) sostuvo una nueva reunión debido a la reactivación de dos focos de incendios forestales en Coronel y Tomé en la Región del Biobío.

En la instancia participó el gobernador de la región, Rodrigo Díaz, quien descartó que existan viviendas quemadas en la comuna de Coronel.

“No hubo casas quemadas en la comuna, pero eso no quiere decir que no puedan haberlas en el futuro”, sostuvo Díaz.

“Tenemos un fuego vivo, probablemente en horas de la tarde, la zona de Patagual va a ser la más compleja“, agregó el gobernador.

Cabe destacar que la reunión se dio en medio de la reactivación de siniestros en el sector de Santa Ana, en la comuna de Coronel; y en Cortijo, en la comuna de Tomé.

Actualmente, se han reportado tres viviendas dañadas en el Guayo y cuatro en Lebu.