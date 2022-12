El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, alertó que “puede agravarse” la crisis política en Perú, lo cual tendría como repercusión un eventual ingreso masivo de migrantes, aludiendo a lo ocurrido en Chacalluta hace unos días atrás, cuando un centenar personas intentaron cruzar en masa a Chile a través del paso fronterizo.

En conversación con Emol, la autoridad señaló: “Esta situación eventualmente puede agravarse, por la crisis política que está viviendo Perú, ahora no existen antecedentes hoy de que eso vaya a existir, pero no tenemos que esperar que las cosas pasen, no tenemos que reaccionar, todo lo contrario, tenemos que pensar en cómo activamente, en cómo prevenir estas situaciones, cómo tener acciones previas para que se puedan implementar en el caso de eso suceda”.

Esto tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo, ya que en el país vecino se han producido protestas por parte de sus adherentes.

A esto se suma el reciente nombramiento de la presidenta Dina Boluarte, quien indicó que a pesar de que su mandato está estipulado “hasta el 2026”, expresó: “si la sociedad y la situación lo amerita, adelantamos elecciones, en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar”.

Por su parte, la autoridad regional destacó la importancia de realizar un plan para prevenir lo ocurrido en Chacalluta.

“No nos pueden pillar por sorpresa los turbazos como lo fueron hace días atrás, esta situación es grave para la región, hechos que nunca antes habían sucedido”, indicó.

Además, el gobernador de Arica y Parinacota, dijo que “se requiere que tengan una condición específica de que las autoridades se planifiquen, sobre todo las autoridades nacionales, lo que nosotros esperamos es que las decisiones no se tomen 2.000 kilómetros desde el problema, que se hagan en coordinación con las autoridades, del territorio, los problemas los vivimos a diario, y tenemos una condición muy importante de poder aportar y apoyar a cómo esta resistencia y esta protección de la frontera debe mantenerse”.

Del mismo modo, estima que el Ministerio del Interior pueda coordinar reuniones para poder trabajar en un plan preventivo.

“Esperamos que el gobierno central pueda estar en la región, pueda tener acciones específicas, nosotros hemos tenido contacto con el subsecretario Monsalve, y esperamos que ya pronto llegue a nuestra región para que también pueda conocer in situ lo que ha pasado y lo que no debe pasar nunca más. La frontera es una frontera del país, es una frontera de Chile, no es la frontera de Arica y Parinacota, por lo tanto, se requiere que se tomen medidas específicas del Gobierno Central”, concluyó.