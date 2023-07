El exsenador Guido Girardi recurrió a la Corte Suprema para evitar que Emotiv pueda leer la mente de personas a través de la recolección de neurodatos.

El caso

En abril de 2022, el también vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y fundador de Congreso Futuro presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra de la compañía estadounidense por la venta de Insight, un dispositivo que permite monitorear la actividad cerebral del usuario.

Según acusó Girardi en la instancia, el aparato “priva, perturba y/o amenaza el legítimo ejercicio de varias garantías fundamentales: el derecho a la integridad mental, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de conciencia y el derecho a la propiedad”.

“Yo compré ese aparato, pero yo no consentí a que ellos capturaran mis datos, se apropiaran de ellos y yo no sé dónde están mis datos, no sé cuál es el uso que les están dando”, comentó a CNN Chile.

Sin embargo, la Corte rechazó el recurso diciendo que no se constituye una acción ilícita por parte de Emotiv ante el hecho de que supedite el acceso a la información de datos de electroencefalograma del usuario al pago adicional de una licencia y aceptación de los términos y condiciones respectivos. Pero también le ordenó a la empresa a eliminar la información cerebral de Girardi recopilada y modificar sus políticas de protección de datos personales y cerebrales en Chile.

Debido a esto, el exsenador decidió recurrir al máximo tribunal. Esto con el fin de que “cuando se desarrolle eso, se haga con el consentimiento de las personas y no violando su autonomía y libertad”.

“Cuando ellos conocen lo que tú estás pensando o tienen datos neuronales tuyos, en el fondo lo que tienen es tu mente. Lo que tienen son tus pensamientos y tú no le entregaste el derecho a saber lo que estás pensando, sintiendo o cuáles son tus emociones”, afirma.

¿Qué denuncia Girardi?

En concreto, Guido Girardi acusó que la empresa estadounidense está vulnerando los artículos 11 y 13 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.

“El recurso que presentamos tiene que ver con la ley de neuroderechos. En el mundo que viene su principal disputa va a ser por los datos, y los datos se extraen de los cerebros. Por lo tanto, el campo de batalla del futuro son los cerebros, esos son los pozos petroleros de donde se van a extraer los datos”, explica a CNN Chile.

En ese sentido, el exsenador indica que en la actualidad las actividades que tienen relación con el consumo y las comunicaciones están centradas en lo que él llama “la batalla por la atención”, algo que tendrá cambios con este tipo de tecnologías.

“La atención es muy escasa en el ser humano, como mecanismo evolutivo de sobrevivencia, y esta atención disminuye en términos relativos en la medida que hay un tsunami de información. O sea, la atención es breve, cada vez más escasa y, en cambio, las distintas plataformas, redes -Facebook, Instagram, WhatsApp-, todo lo que compite con la atención es gigante. Por lo tanto, (…) solo se activa con los contenidos violentos, agresivos y amenazantes”, añade.

De este modo, “lo que hace la ley de neuroderechos en cierta manera es proteger la indemnidad del cerebro frente al hackeo y bombardeo permanente que están haciendo las redes sociales y todo el sistema medial para capturar la atención, y además, porque hoy ya existe neurotecnología que pueden leer los pensamientos, el inconsciente y escribir en el cerebro emociones, historias de vida, pensamientos que no son de la persona, sino que son introducidos”.

“Todas estas tecnologías pueden ser liberadoras, puedan ayudar a resolver problemas como, por ejemplo, de alzheimer, párkinson e incluso pueden hacer caminar a un paralítico”, comenta el exsenador. Sin embargo, la neurotecnología sin consentimiento “puede violar totalmente la autonomía, libertad y el libre albedrío de las personas”, sentencia.

Es así como Girardi acusa que lo que está haciendo Emotiv es capturar sin consentimiento los datos de las personas “para utilizar esos datos para establecer una base de datos y correlación que les permita leer los cerebros, la emoción y los sentimientos e incluso poder utilizar esos datos para modificar las decisiones de las personas”.