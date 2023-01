Guido Girardi, ex senador del PPD, se manifestó contrario a que exista una lista única en el oficialismo para la elección del Consejo Constitucional. En cambio, se mostró a favor de que el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad se repartan en dos listas separadas, idea planteada por su partido.

En entrevista con Cooperativa, Girardi planteó la importancia de que el Gobierno intente “ampliar su mayoría” y sostuvo que “es evidente que una sola lista eso reduce”.

“Hay mucha gente que votó por la Concertación, que votó por la presidenta Bachelet, por Lagos, y que votaría por el Socialismo Democrático, pero no votará por una lista que está encabezada por el PC y el Frente Amplio. Menos en estos tiempos, menos después del indulto, cuando esa será la lista del indulto“, argumentó.

Además, señaló que algo similar ocurre dentro del Gobierno: “Hoy en La Moneda hay dos coaliciones, están Carolina Tohá, Mario Marcel, Ana Lya Uriarte y Manuel Monsalve. Hay que pensar qué sería del Gobierno si no estuvieran ellos, pero es evidente que no son parte de Apruebo Dignidad. Entonces aquello que se da en el Gobierno, ¿por qué no se puede dar también en las listas?”.

El PC busca una lista única

Por el contrario, desde el PC han insistido en que el oficialismo vaya en una lista única. En entrevista con CNN Chile, el senador Daniel Núñez dijo que “si ya tenemos días y semanas que han sido complejas para el Gobierno, que se plasmen dos listas de los partidos oficialistas va a generar nuevas dificultades. Yo espero que pongamos los intereses de los partidos en un segundo plano, y que pongamos en primera prioridad los intereses que tiene Chile, el Gobierno y que tenemos como partidos que somos parte de una alianza oficialista”.

Lo mismo dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier: “Pienso que lo mejor es una lista única de todos los partidos de Gobierno, y ojalá podamos coincidir con otros partidos que no estén en el Gobierno, porque eso hace más efectiva nuestra posibilidad de una representación potente en el nuevo consejo constitucional”.