Este lunes, el presidente Gabriel Boric arribó a Canadá para iniciar su gira presidencial por Norteamérica en donde sostendrá encuentros con el primer ministro Justin Trudeau y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

Pasada las 7:00 horas llegó el jefe de Estado al Aeropuerto Internacional de Ottawa, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, autoridades nacionales e invitados, donde fue recibido por el embajador de Chile en Canadá, Raúl Fernández, y el director de protocolo canadiense, Stewart Wheeler.

Al lugar le dio la bienvenida la ministra presidenta del Consejo del Tesoro, Mona Fortier; la integrante del Parlamento y secretaria Parlamentaria de Vivienda, Diversidad e Inclusión, Soraya Martínez; y el embajador de Canadá en Chile, Michael Gort.

Llegamos a nuestra primera visita de trabajo en Canadá 🇨🇦 pic.twitter.com/Q8i3p3UBVj — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 6, 2022

Agenda en Canadá

De acuerdo con Cancillería, esta será la agenda del mandatario en Canadá:

10:00 horas : El presidente sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Posteriormente, la canciller Antonia Urrejola participa en la reunión ampliada.

: El presidente sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Posteriormente, la canciller Antonia Urrejola participa en la reunión ampliada. 10:45 horas : Conferencia de prensa del mandatario.

: Conferencia de prensa del mandatario. 11:30 horas : El mandatario, acompañado de la canciller Urrejola, firmará el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres.

: El mandatario, acompañado de la canciller Urrejola, firmará el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. 12:15 horas : El presidente, acompañado de la canciller Urrejola, participará en un almuerzo de trabajo con CEOs de empresas canadienses en Chile, ofrecido por el Canadian Council for the Americas.

: El presidente, acompañado de la canciller Urrejola, participará en un almuerzo de trabajo con CEOs de empresas canadienses en Chile, ofrecido por el Canadian Council for the Americas. 15:00 horas : El presidente Gabriel Boric y la canciller Antonia Urrejola asisten a un encuentro con comunidad chilena residente en Canadá.

: El presidente Gabriel Boric y la canciller Antonia Urrejola asisten a un encuentro con comunidad chilena residente en Canadá. 16:30 horas: El presidente Boric asiste a una conferencia con jóvenes estudiantes sobre medioambiente, junto al primer ministro Trudeau.

Cumbre de las Américas

A partir del martes, el mandatario se dirigirá a Los Angeles en Estados Unidos, para dar inicio a los eventos en torno a la IX Cumbre de las Américas.

Allí, el presidente tiene agendada una serie de reuniones bilaterales con otros mandatarios, entre ellos, junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Tras esto, el jefe de Estado realizará una intervención en el Pleno de Líderes de la Cumbre de las Américas y participará del lanzamiento de la coalición denominada Américas por la Protección del Océano.

De forma paralela a las actividades de la Cumbre, el presidente pretende reunirse con la comunidad de chilenos en Los Ángeles, realizar una charla para estudiantes y académicos de la UCLA y reunirse con el alcalde de la cuidad, Eric Garcetti, para abordar la estrategia impulsada por dicho municipio para enfrentar la sequía.

Finalmente, el mandatario dirá presente en el Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, evento organizado por empresas privadas estadounidenses y multinacionales.