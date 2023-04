El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, manifestó su respaldo al carabinero que le disparó con resultado de muerte de un sujeto que atropelló a su colega durante un procedimiento de fiscalización en San Antonio.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, manifestó el domingo que será la justicia la que determine si el caso ocurrido en la Región de Valparaíso se ajusta o no a la recién publicada Ley Nain-Retamal. Consultado sobre sus declaraciones, al alto mando de la institución respondió: “Yo no me puedo referir respecto a las declaraciones que hace una autoridad, sobre todo de la cual yo dependo”.

No obstante, indicó que conversó “personalmente con el funcionario, y los antecedentes que yo manejo, por parte de la investigación que se ha llevado a cabo en San Antonio, es que tiene todo mi respaldo, no solamente institucional, sino que también todo el apoyo jurídico, y entendemos que el uso que hizo el carabinero del arma fue para defender a un funcionario que se encontraba en ese minuto siendo aprisionado por el otro vehículo que quería arrancar”.

“Por lo tanto, entendemos que hubo un uso legítimo del arma para proteger la vida y la integridad de su compañero que lo acompañaba en ese minuto en el servicio”, agregó.

Fuera de riesgo vital

Respecto al estado de salud del funcionario atropellado, el general director informó que “se encuentra bien, está hospitalizado, tiene que ser sometido a una resonancia magnética para poder establecer si tiene alguna lesión de otro carácter, pero está sin riesgo vital. Está con su señora en Santiago, yo lo visité”.

“El funcionario Palma me reúno hoy día yo en Valparaíso con él para ir viendo los alcances en materia del apoyo jurídico que le vamos a brindar, aunque entendemos, de acuerdo con las declaraciones que hizo el fiscal de San Antonio y funcionarios de la PDI, había existido una agresión ilegítima hacia los carabineros”, sentenció.