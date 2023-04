El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dio un discurso a propósito del 96° aniversario de la institución, instancia en la que comentó el estado actual y su proyección a futuro. En ese sentido, Yáñez manifestó que “la modernización de Carabineros está en las personas, nosotros somos los agentes del cambio, no se consigue una reforma institucional sin la participación activa de Carabineros (…). Hoy no somos los mismos de ayer, nos hemos tenido que adaptar a las nuevas realidades, esperando que no podemos conseguir nuevos resultados si seguimos haciendo lo mismo“.