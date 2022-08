Este miércoles, tras la conferencia de presa de la ministra del interior, Izkia Siches, por la aprobación del proyecto de 4/7 en la comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas, la ministra le agradeció a las instituciones y funcionarios de ellas por su trabajo, para luego darle la palabra al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco.

El general director comenzó diciendo que quería ser enfático en sus palabras y que han “generado una coordinación y un trabajo mancomunado con el Ministerio del Interior, con la señora ministra, con el subsecretario y con todos los estamentos de este gobierno”, entregando su respaldo a la gestión de Siches.

Y continuó expresando que se sienten “absolutamente apoyados y respaldados desde el primer día, cuando tuve la primera conversación con el presidente Boric”.

Tras esto, señaló que este apoyo “se lo he hecho saber a mis carabineros“, como también “lo han hecho públicamente nuestras autoridades al acompañarnos en momentos complejos y muy difíciles y claramente el problema de seguridad lo vamos a solucionar no peleando, si no que uniéndonos todos para hacer un trabajo que vaya en busca de la seguridad de todos los habitantes de este país”.

Para finalizar, el general designado desde noviembre del 2020 por el presidente Sebastián Piñera, explicó que “tanto la ciudadanía como nuestros carabineros requieren de la unión, requieren de la coordinación, requieren de que estemos más concentrados en los problemas de la ciudadanía y poder sacar la delincuencia y el crimen organizado de nuestro país“.