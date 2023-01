El diputado Gaspar Rivas (PDG) realizó una comentada intervención en la Sala de la Cámara mientras se discutía la reforma que asegura el resguardo de las Fuerzas Armadas a la infraestructura crítica.

“La ciudadanía quiere orden en nuestra sociedad. En ese aspecto, yo quiero destacar el tema relativo al resguardo de fronteras y quiero hacer hincapié en algo que quedó casi colado la semana pasada, que fueron las declaraciones del comandante en jefe del Ejército“, comenzó diciendo el parlamentario.

Con ello, aludía a los dichos del general Javier Iturriaga, quien manifestó que el resguardo de fronteras “desvirtúa” su tarea principal, que sería el resguardo del territorio nacional.

Tras ello, Rivas continuó: “Yo quiero recordarle al comandante en jefe del Ejército que él no está en la función que cumple para deliberar; él está para obedecer”. De acuerdo al diputado, sus dichos rayan “en la subordinación”.

“Tenemos un Ejército que está acostumbrado a los desfiles”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a imponer la “racionalidad vs. proporcionalidad”: “Me parece que ha llegado el momento, definitivamente, de empezar a pensar en dejar de lado la proporcionalidad y empezar a aplicar la racionalidad. Si de mí dependiera, si yo tengo un arma y me tiran un piedrazo, yo se lo respondo a balazos, no a piedrazos. No van a ir los militares con bolsitas de piedra a responder a la frontera; tienen que responder con lo que llevan: fusiles, amas de guerra”.

Así fue su intervención: