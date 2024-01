En el marco de las discusiones sobre la reforma previsional en el Congreso, el diputado y representante del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, desmintió este martes el presunto acuerdo realizado entre la colectividad y el Gobierno para respaldar la propuesta del 3 y 3 de la reforma previsional, recientemente aprobada por la Comisión del Trabajo.

De esta manera, los dichos del parlamentario contradicen las afirmaciones realizadas por sus colegas de partido, Rubén Oyarzo y Karen Medina.

En una declaración pública, Rivas manifestó su sorpresa al enterarse de tales declaraciones, indicando que no había sido consultado ni informado sobre el presunto acuerdo suscrito con la DC y Demócratas con el Gobierno en relación con el 6% de cotización adicional.

En una declaración oficial, el diputado afirmó: “No soy partidario de una repartición hecha a espaldas de la ciudadanía“.

“Ayer lunes me enteré con gran extrañeza que el PDG había llegado, junto a la DC y Demócratas, a un acuerdo con el Gobierno, (…) Me sorprende porque yo no soy parte de dicho acuerdo, el Gobierno jamás ha hablado conmigo, ni tampoco con el resto de mis compañeros de bancada y de partido, como Rubén Oyarzo y Karen Medina, por lo que desmiento oficialmente la existencia de dicho acuerdo”, indicó Rivas.

Asimismo, Rivas dejó claro que no respalda la propuesta del 3 y 3 y anunció que votará en contra de la reforma previsional, así como de la idea de legislar.

El diputado argumentó su posición, destacando que no está a favor de una repartición decidida en el Congreso a puertas cerradas, sino que aboga porque la ciudadanía tenga el poder de decidir el destino de su 6% de cotización adicional.

La nueva fórmula, aprobada durante la jornada de ayer por la Comisión de Trabajo, contempla que el 3% destinado a la capitalización individual, es decir, un 70% (2,1 puntos) se dirija a las cuentas de ahorro personal, mientras que el restante 30% (0,9 puntos) funcionará con una lógica redistributiva, integrándose a un fondo común y registrándose en la cuenta como el ingreso promedio de los cotizantes.