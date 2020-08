Este sábado se dio a conocer el caso de la carabinera Norma Vásquez, quien fue presuntamente asesinada por Gary Valenzuela, un ex uniformado de la 25° comisaría de Maipú acusado de participar en el homicidio de Álex Núñez, una de las víctimas fatales de las manifestaciones a manos de agentes del Estado durante el estallido social.

Núñez (39) falleció en la ex Posta Central luego de ser golpeado por funcionarios de Carabineros en las inmediaciones del Metro del Sol el 20 de octubre.

“Mi papá era eléctrico y estaba haciendo entrega de un motor. Volviendo se quedó en las manifestaciones en la Estación del Sol y a los cinco minutos llegó un piquete de Carabineros. Corrieron todos, pero lo emboscaron y entre tres efectivos de Fuerzas Especiales lo golpearon en el tórax, pero especialmente en su cabeza”, relata su hijo Rodrigo.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por su caso, acusando un “concierto” por parte de los efectivos policiales para ocultar lo ocurrido. Esto se basa, en parte, en la declaración de un subteniente de la 25° Comisaría de Maipú y que resultó ser clave en la investigación, ya que entregó nombres y apellidos de quienes se habrían concertado para inculparlo a él.

De acuerdo a su relato, los uniformados involucrados “se pusieron de acuerdo para declarar y que coincidieran las versiones”.

Es más, afirma que el 23 de octubre, cuando ya se conocía en redes sociales sobre la golpiza fatal propinada a Álex Núñez, se le acercó el subteniente Gary Valenzuela, quien le habría manifestado textualmente: “Mi teniente le quiero contar algo porque le tengo buena, pero no le diga nada a mi teniente Eduardo Toledo. Lo que pasa es que durante la noche y hoy en la mañana me estuvo llamando mi teniente Eduardo Toledo, diciéndome que declaráramos lo mismo si nos citan a declarar o van a la comisaría a preguntar algún antecedente. Lo que pasa es que al parecer hay un video donde mi teniente Eduardo Toledo sale apuntando a una persona, pero no le dispara, y posteriormente salgo yo golpeando a una persona y sé que nos pueden cagar. Mi miedo es que el carabinero Maldonado declare la verdad porque él me tiene mala, y si le estoy contando esto es porque mi teniente Eduardo Toledo me pidió que dijéramos que vimos a las motos pasar por ahí, pero que nosotros no teníamos nada que ver, así que tenga cuidado con mi teniente Toledo, porque lo quiere cagar por lo que me dio a entender, se quiere salvar porque está asustado”.