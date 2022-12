“Siempre la verdad sala a la luz”. De esta forma le respondió el ex fiscal Carlos Gajardo al senador y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, quien afirmó que en la designación del ex fiscal nacional Jorge Abbott “hay cosas que no se pueden decir”.

La situación ocurrió durante la sesión en Sala del pasado lunes 19 de diciembre, cuando los parlamentarios votaban para aprobar o rechazar la nominación de Marta Herrera para liderar el Ministerio Público.

En la instancia, el senador Moreira dijo: “Este proceso ha sido tan escandaloso, tan sucio, tanto como la designación del señor Abbott, porque hay muchas cosas que no se pueden decir, pero que todos las sabemos: cómo llegó el señor Abbott, cuál fue el tipo de gestión; y hoy día más que nunca se necesita una persona que tenga independencia política para llevar adelante esta tarea que es muy difícil”.

Al respecto, el ex fiscal le respondió a Moreira a través de su cuenta de Twitter diciendo que “siempre la verdad sale a la luz”.

“Durante años se negaba que el nombramiento de Abbott fue un acuerdo transversal por la impunidad. Ayer el propio Iván Moreira lo reconoció: ‘Hay muchas cosas que no las podemos decir, pero todos las sabemos. Cómo llegó el señor Abbott’. Gravísimo”, sentenció.

Siempre la verdad sale a la luz. Durante años se negaba que el nombramiento de Abbott fue un acuerdo transversal por la impunidad. Ayer el propio Iván Moreira lo reconoció. “Hay muchas cosas que no las podemos decir pero todos las sabemos. Cómo llegó el señor Abbott”. Gravísimo. pic.twitter.com/E9v7w4XtNi — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) December 20, 2022

Herrera confirma que Larraín buscó intervenir en suspensión contra Moreira

Respecto al tema, la fiscal Herrera reveló en entrevista con con CNN Chile, que el ex senador Hernán Larraín (UDI) se reunió con ella y Jorge Abbott en 2017 para solicitar la suspensión del proceso contra Moreira por el denominado caso Penta.

“El senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el caso Penta, y él quería ver la posibilidad de que se le suspendiera condicionalmente, quería plantear la posibilidad de que la Fiscalía evaluara una suspensión condicional”, dijo.

#CNNPrime | "El senador Larraín fue a plantear la situación del senador Moreira, que estaba involucrado en el Caso Penta, y quería ver la posibilidad de que se suspendiera condicionalmente", asegura Herrera sobre cita con Abbott@tv_monica

📡En vivo https://t.co/HxP5EJ9G86 pic.twitter.com/hV6oVuX8ei — CNN Chile (@CNNChile) December 21, 2022

En esta línea afirmó que “en ese momento nosotros ya habíamos pedido el desafuero del senador y, por lo tanto, mi respuesta en particular fue rotunda en términos de que no era posible una suspensión condicional cuando nosotros habíamos instado al desafuero. Mi respuesta, en todo caso, no fue la definitiva porque la decisión la tomó el fiscal regional metropolitano oriente de la época”.

Herrera cree que esto pudo haber determinado el actual voto de Moreira. “Moreira me dice ‘la verdad es que usted presentó un proyecto, pero usted no nos genera confianza’, entonces yo también digo ‘no genera confianza de que yo pueda hacer las cosas que yo quería’. Bueno, yo responsablemente, tampoco tengo confianza en que los argumentos que se hayan vertido efectivamente sean los que corresponden“.