Presidenta del Frente Amplio condena violencia del estallido y cuestiona mirada de la derecha sobre el 18-O

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, abordó la declaración de los partidos oficialistas que condena la violencia registrada durante el estallido social de 2019 y afirmó que su sector rechaza su utilización como herramienta política.

En conversación con Teletrece Noche, la dirigente sostuvo que “respecto a la violencia, para nosotros, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, creemos que no es válida su utilización, sobre todo en momentos en donde es la democracia la que hay que hacer prevalecer”.

Yeomans, sin embargo, cuestionó que al abordar el 18 de octubre desde sectores de derecha se deje de lado, a su juicio, la dimensión social que tuvieron las movilizaciones.

“Me pasa que cuando escucho a la derecha sobre el 18 de octubre esa otra dimensión desaparece”, señaló, recordando que dirigentes de ese sector también manifestaron en 2019 su impacto por la masividad de las protestas.

“Creo que no hay que perder la sensibilidad, la sensibilidad con la sociedad”, agregó.