Este lunes, el abogado Gabriel Zaliasnik respondió los dichos del senador Iván Moreira tras pedirle al presidente Gabriel Boric declarar como persona non grata al embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli.

A través de X, el expresidente de la comunidad judía expresó: “Iván, lamentablemente eres tú con estos tuits y mensajes quien incita al odio y te sumas a quienes pretenden importar el conflicto a Chile”.

Este mensaje no es de un desconocido, ya que, entre Moreira y Zaliasnik hubo una amistad de cerca de 30 años, que empezó a tomar un rumbo distinto ante la última escalada del conflicto entre Israel y Hamás, donde la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se han desplegado en la Franja de Gaza.

El militante del gremialismo se ha mostrado a favor de las demandas del pueblo palestino. Esto ha provocado el distanciamiento en las últimas semanas con Zaliasnik.

El último contacto fue por vía telefónica, señalan cercanos al abogado, cuando Moreira en su regreso de la gira a China empezó a manifestarse públicamente en contra del actuar de Israel.

“Duele haber sido tu abogado y haber sido tu amigo. Duele constatar el veneno que alguien te inoculó, Duele no haberme dado cuenta“, expresó.

Lo primero, pues Gabriel Zaliasnik fue el abogado defensor de Moreira en el polémico caso Penta.

Por su parte, el senador Moreira, respondió: “Las amistades cuando se terminan se hacen de frente y no por Twitter (actualmente X). Tengo una profunda gratitud hacia ti, pero no significa que tenga que callar mis convicciones. Que Dios te bendiga y a tus familiares en Israel”.

? @gzaliasnik acuso recibo.

Mensaje recibido y comprendido. Quien trajo la guerra a Chile fue tu Embajador.

Hace 30 años que he defendido la causa Palestina.

Condene y sigo condenando a Terrorista de Hamás. No Me amenacen!!! Y para ti no existe genocidio de 10 mil Palestinos https://t.co/8DAuL5j05y

— Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) November 6, 2023