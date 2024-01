Este lunes se conoció que uno de los jóvenes que obtuvo Puntaje Nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2023 decidió quedarse en su ciudad natal y estudiar pedagogía, hecho que fue destacado y valorado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el presidente Gabriel Boric.

Se trata de Diego Oyarzo, quien obtuvo el puntaje máximo en la prueba de matemáticas, quien cursó toda su enseñanza básica y media en el Liceo San José de Punta Arenas. En una entrevista para la Universidad de Magallanes (UMAG), anunció que su deseo siempre ha sido ser profesor.

“Me encontré con profesores de enseñanza media y ahí me di cuenta de lo mucho que me gustaban, las matemáticas y la física. Durante el programa Escuela de Talentos Pedagógicos de la Universidad de Magallanes (Etape), en todas las clases me daba cuenta con más y más detalles de lo que era la pedagogía, y cada vez me gustaba más. Cada detalle, cada cosa del trabajo que había que hacer con los chicos me llamaba más la atención“, contó.

Tras conocerse esta información, el ministro de Educación comentó: “Es muy importante que un estudiante con un puntaje alto y con muchas proyecciones para estudiar muchas carreras haya decidido ser profesor, dedicar su vida a formar estudiantes”.

Asimismo, le deseó el mayor de los éxitos y valoró la decisión de todos aquellos alumnos que optan por estudiar una carrera pedagógica.

“Hoy en día, ser profesor es muy importante, sobre todo en una sociedad que necesita fortalecer la educación, y especialmente la educación pública. Pero aún más importante es hacerlo en una región tan austral y alejada como Magallanes”, sentenció.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric también destacó la decisión de Oyarzo y escribió en su cuenta de X: “¡Qué orgullo!”