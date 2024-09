“Boric tendría derecho a decir que fue sometido a una estafa”: Eugenio Tironi defiende tesis de “normalización” tras gobierno de Sebastián Piñera

En entrevista con Influyentes de CNN Chile, el sociólogo aseguró que el Presidente "está destinado a ser forjador de una nueva izquierda".

“Boric tendría derecho a decir que aquí fue sometido a una estafa”.

Con esa provocadora reflexión, el sociólogo Eugenio Tironi explicó en Influyentes de CNN Chile su mirada de que uno de los principales legados del gobierno de Gabriel Boric será lo que denomina como la “normalización” del país después del segundo período de Sebastián Piñera.

“Le entregaron la piocha de O’Higgins y la banda tricolor por parte del Presidente Piñera y lo que le entregó fue una carcasa vacía: un Estado que no tenía policía, un Estado sobreendeudado con una crisis económica ad portas, digamos, producto de su exceso de gastos; con un orden público desbordado, sin frontera, y un Estado sin frontera no es un Estado; con las calles descontroladas, con un riesgo a que volviera a un estallido o algo por el estilo; y con una incertidumbre enorme a raíz de la cuestión constitucional, con una Convención desbocada en materia de que fue una convención manejada por la Lista del Pueblo, por un grupo de independientes”, comenzó la reflexión del sociólogo.

Tironi siguió planteando que, en su mirada, Boric “creyó que le entregaban, no un Mercedes Benz, pero un Honda, más o menos de tres o cuatro años. Pero le entregaron un vehículo muchísimo más ordinario, más viejo y más destartalado”.

“Hubo un error de diagnóstico por parte de él y de su equipo: creyeron que el Estado tenía mucho más poder del que tiene, creyeron que era mucho más fácil sacar la ley de lo que es, creyeron que los temas básicos, que son seguridad, crecimiento, estaban más o menos resueltos, entonces hubo que efectivamente hacer un gran ajuste y adaptarse a lo que realmente recibieron”, continuó el sociólogo. “Lo importante es que pudo adaptarse a lo que recibieron y no insistir y quedarse con el puro lamento y con el fatalismo”.

“Boric está destinado a ser forjador de una nueva izquierda”

El sociólogo también explicó su visión de la figura de Gabriel Boric, a quien comparó con Salvador Allende en cuanto al rol que le avizora para la izquierda chilena.

“En principio, Boric está destinado a tener sobre la izquierda la influencia que tuvo Allende. Allende forjó la Unidad Popular durante 40 años, y la forjó desde el Parlamento, pero sobre todo desde su condición de candidato que lo hizo recorrer todo Chile una y cientos de veces capturando votos”, planteó Tironi. “A él le tomó, como dije, 30 o 40 años forjar esta izquierda que contra toda la izquierda latinoamericana no se embarcó en la vía cubana, en la vía armada, e insistió en la vía política”, agregó.

“Yo creo que Boric está destinado, si el destino no dice otra cosa, a un rol parecido, a ser forjador de una nueva izquierda“, sentenció el sociólogo.

“Los constructores de coaliciones saben que tienen que sumar, no restar. Y una coalición es mejor cuanto más amplia, cuanta más mayoría social y más mayoría cultural y más mayoría política poseen. En ese sentido uno ve a un Boric, que esto lo sabe bien, lo sabe casi desde niño, desde joven”, añadió Tironi.