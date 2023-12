El presidente Gabriel Boric posteó un directo mensaje a través X, en el que calificó como “urgente” la necesidad de aplicar una “reforma estructural” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este mensaje se enmarca en la controversia suscitada por la decisión de Estados Unidos de votar en contra del alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza propuesto por el Consejo de Seguridad del organismo internacional, a propósito del conflicto entre Israel y Hamás.

La reacción del mandatario nació en respuesta al tuit realizado por la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez.

“Trece de los quince miembros del Consejo de Seguridad han votado a favor de la resolución para el cese del fuego inmediato en Gaza (…). Lamentablemente el veto de USA impide avanzar en esta necesidad humanitaria urgente”, dijo la exvocera de Gobierno.

Boric respondió: “Es urgente una reforma estructural de la ONU. El mundo ya no es el de 1945”.

El mandatario chileno no fue el único que criticó la decisión, el propio secretario general de la ONU, António Guterres, expresó mediante X que “el pueblo de Gaza está mirando hacia el abismo”.

En ese sentido, también hizo un llamado al Consejo de Seguridad para que “no escatime esfuerzos para impulsar un alto el fuego humanitario inmediato, para la protección de los civiles y la entrega urgente de ayuda vital”.

The people of Gaza are looking into the abyss.

I urge the Security Council to spare no effort to push for an immediate humanitarian ceasefire, for the protection of civilians & the urgent delivery of lifesaving aid.https://t.co/Qp1IVfwS2J pic.twitter.com/3zFvLtc5CV

— António Guterres (@antonioguterres) December 8, 2023