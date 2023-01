En el marco de su gira en la Región de Aysén, el presidente Gabriel Boric se refirió a la posibilidad de realizar un cambio de gabinete, aclarando que “yo no hago cambio de gabinete por presiones”.

Esto en medio de la polémica de la filtración de audio de una conversación de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, en el cual hubo un debate sobre las críticas del embajador de Argentina por el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario Dominga.

En este contexto, el jefe de Estado afirmó: “yo no hago cambio de gabinete por presiones, sino por evaluaciones serias y de mis colaboradores, y esto lo realizo permanentemente”.

Las palabras del mandatario contrastan con la opinión de la timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien en La Tercera aseguró que “me parece que hay cambios urgentes, necesarios a implementar a partir de marzo. Pero si las decisiones se toman antes, es mejor”.

“Lo que yo he hecho es manifestar mi preocupación”

Por otra parte, Boric respondió a las críticas que efectuó la Cancillería peruana por sus declaraciones en la Cumbre Celac, en donde su intervención fue considerada como “irrespetuosa”.

En ese sentido, destacó que “lo que yo he hecho es manifestar mi preocupación por las violaciones de derechos humanos y por el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha en el marco de las protestas” y agregó tener “una tranquilidad que tanto como presidente y diputado, he mantenido un solo estándar en esta materia. Me sorprende que los medios y las voces chilenas salen a criticar lo que dije en la Celac”.

Y concluyó que “los derechos humanos son un avance civilizatorio, no importa el color político del gobierno de turno que los vulnere, nosotros levantaremos la voz, sea en Chile o en el extranjero, en países en donde gobierna la derecha, el centro y la izquierda”.