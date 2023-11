El presidente Gabriel Boric compartió detalles de su reunión con su par de EE.UU., Joe Biden. Respecto al conflicto Israel-Hamás, señaló que junto al mandatario estadounidense “compartimos la preocupación por las muertes en Gaza y nuestra posición es que el derecho a defenderse de un país tiene límites y esos límites es el derecho humanitario internacional”.

Respecto a los llamados para que se respete el derecho internacional, el pdte. Boric enfatizó en que “cada país tiene que responder por sus actos y la tranquilidad con la que me quedo en este viaje es que el presidente Biden, me consta que comparte la preocupación, que no hay ninguna duda en la condena de los atentados terroristas de Hamás y que las respuestas militares tienen límites“.