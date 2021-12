El 11 de marzo de 2022, Gabriel Boric asumirá como presidente de la República y, con ello, comenzarán a reasignarse cargos públicos como los de ministros y subsecretarios.

Otro de los aspectos que deberá abordar el futuro mandatario, y no menos importante, será el domicilio en el que vivirá durante su mandato presidencial.

Otros tiempos eran los del ex presidente Arturo Alessandri Palma, quien vivió en el Palacio de La Moneda, o los de su hijo, el ex presidente Jorge Alessandri Rodríguez, quien caminaba por el centro de Santiago para llegar a la casa de Gobierno. El bombardeo al edificio en 1973 y su posterior restauración cambió los espacios interiores.

Guillermo Benítez, coronel (r) de Carabineros y consultor en seguridad, dice a CNN Chile y CHV Noticias que “hoy día los presidentes deben comprender, deben entender que su seguridad y su integridad física es un problema de Estado y frente a eso tiene que llegar a acceder a las medidas necesarias”.

El académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central (UCEN), Cristián Fuentes, explica que “el último presidente que vivió en el Palacio de La Moneda fue el general Carlos Ibáñez del Campo en su segunda administración (…) La puerta de Morandé 80 era la puerta que daba al departamento privado del presidente”.

“La Moneda en esa parte se dio vuelta, entonces la presidencia quedó para el otro lado”, agrega.

Esto podría ser un antecedente histórico que daría pie a una alternativa más: el Palacio de La Moneda no solo como casa de Gobierno, sino que también como residencia para el futuro mandatario.

No obstante, Benítez señala que “no sé si La Moneda le brinda a él el espacio necesario como para tener una vida como persona, que sí lo tiene la Casa Blanca, sí lo tienen otros lugares en Inglaterra, que tiene un espacio que no tiene contacto con el resto de la vía pública”.

Pese a ello, el diputado de Revolución Democrática (RD) e integrante del comando presidencial de Boric, Giorgio Jackson, sostiene que el presidente electo “va a cultivar sin duda un estilo cercano”.

“No sabemos todavía los temas logísticos, se están conversando también los temas de seguridad, los temas de desplazamientos para que todos los protocolos tengan que cumplirse, pero es una de las materias de preocupación de aquí al 11 de marzo”, señala.