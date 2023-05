Esta jornada, el presidente Gabriel Boric participó en la celebración de los 30 años de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). En la instancia, el mandatario solicitó a los alcaldes y alcaldesas del país “convencer a sus parlamentarios y parlamentarias que Chile necesita una reforma tributaria para poder tener una mejor distribución de la riqueza”.

“Pienso en lo que me han planteado los alcaldes de la Isla de Chiloé apropósito de la basura. Pienso lo que me han planteado los alcaldes de tantas zonas rurales, en el Valle del Itata o en Lonquimay apropósito del transporte de la educación rural. (…) Pienso en la importante de la prevención del delito que muchas veces cumplen los municipios, o en la difusión de la cultura, o en el apoyo a quienes más lo necesitan”, señaló el jefe de Estado.

En esa línea, agregó que “desde la transversalidad, el diálogo y situando el bienestar de la ciudadanía, a mí no me cabe ninguna duda que es posible avanzar, y ustedes quienes están en contacto permanente con la ciudadanía (…) nos pueden sin lugar a dudas dar una mano también, a convencer a los parlamentarios y al sistema político en general para que no olviden para quienes estamos trabajando“.

“Nuestro mandato es el pueblo de Chile, a ellos nos debemos”, puntualizó.

Asimismo, destacó la reciente aprobación del proyecto de Royalty Minero. “El Gobierno tiene el deber de apoyar a los alcaldes y alcaldesas y creo que hemos actuado en esa dirección como Gobierno. Por eso, me alegro de que la aprobación del Royalty Minero que muchos de ustedes, como alcaldes y alcaldesas, empujaron y hoy día celebran, nos va a permitir avanzar en mayor justicia territorial, con recursos frescos que van a llegar directamente a las comunas y eso fue un aprendizaje importante para nosotros como Gobierno”, dijo.

“Cuando dijimos que los recursos del Royalty Minero van a ir destinados en tres fondos distintos, abarcando casi todas las comunas de Chile… Y por lo tanto, los ciudadanos, los alcaldes y alcaldesas, los concejales y consejeros regionales, pero también la ciudadanía pudo decir, esto va a impactar en mi vida de tal manera si es que se aprueba. Y así poco a poco se fueron venciendo las resistencias que existían en el Senado. Espero que con la Reforma Tributaria pueda pasar lo mismo“, zanjó.