El recordado notero de televisión de los ’90 Patricio Oñate expresó su furia luego de recibir condolencias por la muerte de su esposa a través de un papel fotocopiado.

¿Qué pasó?

Hace una semana, Oñate -que reside en Chiloé- dio a conocer que su esposa, María Cecilia Briceño, falleció producto del cáncer.

Tras ello, el diputado por Los Lagos, Fernando Bórquez (UDI), envió sus condolencias a través de un papel.

Es por eso que el exnotero lo criticó duramente a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Esto (muestra la hoja) me la mandó el diputado de Chiloé (…). No tengo nada contra ti, pero no me podí’ mandar una hoja, una fotocopia”, empezó diciendo.

“No te lo acepto, es una humillación, indignante”, expresó en duros términos, para luego leer las condolencias.

Oñate continuó diciendo: “Lo copiaste y lo pegaste (…). No quiero esto, es una vergüenza, es una humillación“. Luego dijo que es mejor que no le hubiera entregado nada “porque las cosas mal hechas no se hacen”.

Al final, rompió el papel y luego se lo guardó en uno de sus bolsillos. “Ni siquiera lo voy a quemar, me lo voy a guardar”, terminó.