El ex líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), José Huenchunao, aseguró que en algún momento deberán apoderarse de los colegios ubicados en territorios mapuches con el objetivo de salvaguardar su cultura.

En conversación con Sala De Prensa, Huenchunao explicó que, según su criterio, “el problema de fondo es que a nosotros se nos negó ser mapuche en un tiempo y en todos los espacios, incluso en los colegios”.

“Fueron los espacios donde mayor enajenación y transculturización se ha generado hacia nuestra gente entonces nosotros en algún momento vamos a tener que apoderarnos de los colegios en territorio mapuche y nosotros decir qué es lo que se enseña, de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo”, añadió.

Lee también: Ofician al presidente del Servel para que “esclarezca a la brevedad” su reunión con “Pancho Malo”

Asimismo, abordó los delitos vinculados al robo de madera y señaló que no sentía que se tratara de un robo propiamente tal ya que son recursos que se encuentran en el territorio que están buscando recuperar.

A su vez, afirmó que ningún pueblo se ha librado sin la utilización de armas y adelantó que habrían lineamientos que se van a seguir en ese contexto, y de ser necesario se utilizarían armas.

“Lo que es importante, aunque uno no lo va a andar diciendo, es que ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar y resistir, e incorporar las armas en la medida que sea necesario porque a mi juicio no hay ningún pueblo que se haya liberado de otra manera”, expresó el ex líder de la CAM.

En ese sentido, planteó: “¿Donde se ha visto que un pueblo se haya librado con una marcha o con papeles?”.

Lee también: “Hemos aprendido mucho”: Presidente Boric firmó acuerdo con alcalde de Los Angeles para enfrentar la sequía

Respuesta desde el Gobierno

Una vez que se dieron a conocer las declaraciones de Huenchunao, la respuesta desde el Gobierno la entrego la ministra vocera, Camila Vallejo, quien afirmó que “vamos a combatir el uso de las armas provengan de donde provengan”.

“Tenemos una crisis en nuestro país que tenemos que atajar de manera anticipada. Hay países que han optado, lamentablemente, por armar con uñas y dientes a la población y las consecuencias de esa política han sido desastrosas”, añadió.

Por último, indicó que “no podemos permitir que se siga legitimando el uso de las armas ni para el crimen organizado, ni para la reivindicación de tipo política. Estamos en un momento en el que la democracia y el diálogo tienen que ser la centralidad de nuestra política de Estado”.