Los funcionarios del Hospital San José se manifestaron este jueves en el sector de Urgencias del recinto, donde está instalada la polémica carpa que fue evacuada ante las lluvias que se registraron el miércoles en Santiago.

Los trabajadores exigen que la estructura sea retirada y que en su lugar se instale un hospital modular o de campaña para atender con dignidad a los pacientes.

El kinesiólogo y parte del Comité de Emergencia del hospital, Mauricio Navarro, dijo a CNN Chile que “no vamos a permitir que nuestros pacientes ni nuestros compañeros de trabajo laboren en un lugar con esas condiciones”.

“No es un tema antojadizo de los trabajadores; es un tema de dignidad“, agregó.

Los funcionarios insisten en que la carpa fue instalada con el objetivo de examinar pacientes y tratarlos de manera ambulatoria, y no para mantenerlos hospitalizados, que es lo que se ha hecho durante los últimos días.

El lugar entró en la polémica por primera vez el 12 de junio, cuando las lluvias que cayeron sobre la Región Metropolitana obligaron al traslado de pacientes hacia el interior del recinto. En esa ocasión, según la dirección del Hospital San José, el agua se filtró por el piso.

Ante las nuevas precipitaciones de este miércoles, los pacientes fueron trasladados preventivamente hacia containers más herméticos y con mejor calefacción. Sin embargo, se trataría de una decisión transitoria, ya que una vez que se hagan los arreglos, los pacientes serían devueltos a la carpa.

Los funcionarios del hospital dicen que su protesta no apunta sólo a la filtración del agua, sino que no logran entender “cómo diariamente se dice que hay camas todavía en la atención pública y no se traslada a nuestros pacientes para allá”.

“No queremos soluciones parche, no queremos que nos pongan una alfombra o una estufita; necesitamos un hospital modular con las condiciones estándar para mantener y tratar a nuestros pacientes”, manifestó Navarro.

Los funcionarios sostuvieron una reunión con Relaciones Laborales del Ministerio de Salud, desde donde se comprometieron a gestionar una reunión con el ministro Enrique Paris.