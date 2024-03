Este sábado, el presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al entonces director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, hecho que generó controversia entre los funcionarios del servicio, quienes a través de un comunicado emplazaron al Gobierno.

“Lamentamos profundamente la decisión adoptada por el presidente, quien injustamente hace responsable a nuestro servicio de los problemas generados por los municipios afectados por la catástrofe“, explican.

Asimismo, aseguran que la resolución adoptada por el ejecutivo es de “carácter político y no técnico; no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino que más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de la catástrofe“.

Señalan que desde el gobierno se sitúan en posición de exigir resultados “no internalizados, que también son parte de un sistema y que, por ley, tienen responsabilidades concretas en las fases de preparación, respuesta y recuperación“.

“Han tomado la decisión sin evaluar adecuadamente las causas que generan las dificultades de coordinación y mejor respuesta del sistema frente a las catástrofes o desastres”, añaden.

Por otro lado, aseguran que desde el servicio han estado redoblando los esfuerzos para aumentar el levantamiento de viviendas de emergencia y que la respuesta que no se da de forma acertada por culpa del Ejecutivo al no fortalecer los recursos y el personal.

Finalmente, enviaron un mensaje a Hormazábal, a quien calificaron como una persona con autoridad técnica, elegida por el sistema de alta dirección pública y no por cuoteo político. “Siempre tuvo una preocupación genuina por el personal”, agregan.