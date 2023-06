El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció que está “recabando antecedentes” luego de que un reportaje de Canal 13 indicara que Claudia Soto, coordinadora del Área de Transformación Digital de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, utiliza otra identidad para ejercer como dirigenta social.

Según el medio citado, Soto ha utilizado el nombre de Gloria Bascuñán para ser integrante de la mesa coordinadora de la Toma 17 de Mayo de Cerro Navia. Bajo esa identidad, ha participado en distintas instancias. Una de ellas ocurrió en agosto de 2022, cuando encabezó el conversatorio Diálogo constitucional: Derecho a la vivienda y a la ciudad de la Universidad de Chile. Otra ocurrió cuando representó a la toma en la mesa de trabajo del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano.

También se ha visto en manifestaciones en la vía pública. Una de ellas ocurrió el pasado lunes 12 de junio, cuando tuvo que ser retenida por Carabineros cuando intentó ingresar a las dependencias del Congreso Nacional durante una manifestación en contra del proyecto de ley llamado anti tomas.

Claudia Soto trabaja desde 2020 en el Ministerio de Culturas y, de acuerdo con el medio citado, tiene un salario bruto de $2.263.466.

“Gloria es mi apodo”, afirmó al medio citado cuando se le preguntó por esta doble identidad. “En verdad no tengo nada que ocultar. No le he robado a nadie y no soy corrupta”, agregó.

¿Qué dijo el ministerio?

Por medio de un comunicado, el Ministerio de las Culturas sostuvo que, como entidad pública, se toman “muy en serio cualquier acusación que involucre a nuestros servidores públicos”. Por ello, “hemos conversado con la profesional y nos encontramos recabando todos los antecedentes disponibles para analizar de manera imparcial y objetiva la situación planteada, y determinar los cursos de acciones pertinentes”, agregó.

“La integridad y transparencia son valores fundamentales para nuestra institución. Por eso, todos nuestros funcionarios y funcionarias deben respetar la legalidad y mantener una conducta intachable”, continuó.

La secretaría también precisó que respetan la “libre expresión y las actividades privadas de nuestros trabajadores, siempre que no contravengan la normativa que nos rige como institución pública”.

“Atendidos los antecedentes expuestos por el canal de televisión, nuestra institución se encuentra a disposición de las autoridades competentes para colaborar en cualquier investigación adicional que sea necesaria para esclarecer complemente esta situación”, sentenció.

Fiscalía anuncia investigación

Ezio Braghetto, fiscal de la Fiscalía Región Metropolitana Centro Norte, también dio a conocer al medio citado que abrirá una investigación al respecto.

“Con la información que yo he recibido al respecto, voy a, evidentemente, iniciar una investigación. Entendiendo que, de acuerdo al menos al relato y los antecedentes que hay, evidentemente podrían configurarse alguna figura de orden penal y, en ese sentido, es obligación nuestra proceder a una investigación inmediatamente”, expresó.