Este martes la junta nacional del Partido Demócrata Cristiano terminó con un remezón en la dirección, luego que Fuad Chahín renunciara a la presidencia.

La decisión del convencional constituyente electo fue tomada luego de las críticas que recibió su liderazgo a la luz de los malos resultados que tuvo la Falange en las distintas elecciones de este fin de semana, con sólo dos postulantes a la Convención Constitucional triunfantes: él entre ellos.

Asimismo, se ratificó la candidatura presidencial de Ximena Rincón, aunque ante los 146 votos a favor y 101 en contra la senadora se declaró en estado de reflexión.

A su salida de la junta nacional, que tuvo que ser pospuesta para este miércoles a las 15:00, Chahín señaló que su renuncia ocurre “a pesar de haber sentido un tremendo respaldo hoy de la inmensa mayoría de los miembros de la junta nacional, de haber logrado un acuerdo por unanimidad del consejo, de que la inmensa mayoría de los presidentes regionales me han llamado que decline de mi decisión“.

“Era fundamental este gesto, sobre todo ante la ciudadanía. He dado muestras de que nunca me he aferrado a los cargos“, aseguró el ex parlamentario.

Y si bien aún queda que sea la junta nacional la que defina si aceptar o no la renuncia de Chahín, pareciera que dentro de la Democracia Cristiana hay poco margen de acción al respecto.

Por otro lado, Chahín indicó que su decisión la toma basado en el panorama de sus cuatro candidatos a la gobernación regional, pues “tienen que enfrentar un gran desafío en menos de un mes y no es posible que el partido esté preocupado de ver cómo nos sacamos los ojos entre nosotros“.

Asimismo, asumió la derrota a nivel de Convención Constitucional, pero destacó su resultado a nivel de municipales y gobernaciones regionales.

Sobre la dirección del partido, sería Carmen Frei quien asumiría como presidenta interina de la DC.

“Es un poco tarde”, fueron las palabras de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, sobre la renuncia de Chahín. “La tradición en la Democracia Cristiana tras las derrotas electorales teníamos directivas que renunciaban en ese mismo momento”.

Así todo queda en suspenso en la Falange ante un panorama electoral que era visto de una manera distinta por sus dirigentes y sus militantes, con una candidata presidencial que se mantiene en reflexión.