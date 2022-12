La jornada de este viernes, el ex presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, confirmó su renuncia al partido y dio a conocer los motivos que lo llevaron a abandonar la militancia.

“Ya no soy militante del partido. Renuncié el 1 de diciembre, el día de mi cumpleaños”, reveló en conversación con La Tercera el ex diputado, y agregó que “era el momento de iniciar un nuevo ciclo personal y político con la vuelta al sol que representa el cumpleaños”.

En ese sentido, expresó que “no solo hay un error en la línea política, sino que hay una parte de su dirigencia nacional e intermedia que lo único que quiere es que el partido vuelva al Estado, para ocupar espacios dentro de la administración del Estado y que harían cualquier cosa, destruír a cualquier persona, pasar por encima de las normas de convivencia interna par lograr ese objetivo”.

“Es un partido insorportable para militar“, añadió.

Asimismo, el también ex convencional sostuvo que “probablemente” hubiese seguido en el partido si no le hubiesen suspendido la militancia y argumentó que fue “privado del derecho de participar en la última junta como miembro y candidato, de manera justa”.

“Presidente pusilánime”

Al ser consultado sobre si el nuevo timonel de la DC, Alberto Undurraga, ha realizado gestos que vayan en la dirección de los llamados a la unidad que ha realizado públicamente, Chahin respondió: “en lo absoluto, todo lo contrario. Una cosa es el discurso público y otra cosa es la expresión interna“.

“Este partido venía hace rato en crisis. Lo que pasa es que algunos teníamos la expectativa de que Alberto hiciera algo distinto, pero en lugar de corregir y rectificar, ha profundizado la actitud que nos ha llevado a este quiebre”, continuó.

Respecto a las condiciones en las que queda la disidencia del partido que no quiere renunciar, planteó que “están en su legítimo derecho a dar la pelea interna. Yo creo que no están las condiciones“.

“Esto va a seguir, porque el tribunal supremo, la secretaría general están en manos de personas que, lamentablemente -la mayoría, no todos- son personas que no tienen límites en su forma de actuar. Con un presidente pusilánime, no veo que las cosas puedan cambiar. Creo que la esperanza de algunos es más bien una ilusión”, concluyó el ex parlamentario.