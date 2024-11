Fries defiende lema “yo te creo” tras denuncia contra Boric, pero asegura que no “todas las mujeres son siempre víctimas”

La parlamentaria también desestimó comparaciones entre la denuncia contra el mandatario y el Caso Monsalve, calificando las circunstancias como distintas, y dejó abierta su deseo de que Boric emita una declaración pública más adelante para detallar el caso.

Impacto y polémica en el oficialismo generó la denuncia por presunta filtración de contenido privado contra el Presidente Gabriel Boric, dada a conocer durante la noche de este lunes.

El hecho habría ocurrido hace una década y desde el Frente Amplio (FA), partido del Mandatario, que históricamente ha respaldado las denuncias de este tipo bajo el lema “amiga, yo te creo”, el tema, además, ha causado controversia.

Lorena Fries, subjefa de la bancada del partido e integrante de la bancada feminista, se pronunció esta jornada, asegurando que esta consigna es una “declaración política” que busca dar visibilidad a las voces de las víctimas, aunque subrayó que no todas las denunciantes son necesariamente víctimas, dado que corresponde a los tribunales determinarlo.

“El yo te creo no significa que aunque haya mujeres que cometen delitos, yo voy a creer que no los cometieron. Eso no puede ser. Lo que estoy diciendo es que es una declaración política en el sentido de que afirma las voces de las víctimas que históricamente no han sido escuchadas. ¿Quiere decir eso que todas las víctimas o todas las mujeres son siempre víctimas? No, no quiere decir eso. Porque para eso existe un juicio y para eso existe la presunción de inocencia, que tendrá que probarse o no en juicio. Si no, ¿para qué tendríamos tribunales de justicia?”, afirmó la parlamentaria en conversación con La Tercera.

En ese contexto, Fries defendió que el discurso feminista del Frente Amplio no queda en “entredicho”, destacando que se debe equilibrar el apoyo a las víctimas con la garantía del debido proceso.

Consultada sobre si la bancada habría actuado distinto de tratarse de otra figura, como el expresidente Sebastián Piñera, Fries insistió en que su postura habría sido la misma, señalando que “los derechos humanos y el debido proceso no tienen banderas políticas”.

Además, consideró que habría sido positivo que el Presidente Boric abordara el caso antes de que se conociera públicamente, aunque admitió que podrían haber existido factores procesales que lo impidieran.

“A lo mejor se iba a desestimar la investigación. Y pueden ser ese tipo de cosas de orden más procesal que impidieron que se diera a conocer antes”, indicó.

Comparación con el Caso Monsalve

Fries desestimó las comparaciones entre esta denuncia y el Caso Monsalve, asegurando que las circunstancias son diferentes.

“La situación de Monsalve efectivamente era un funcionario de alto nivel, donde el responsable de dar una explicación sobre lo que estaba ocurriendo, no sobre el caso, ha tenido que ser el propio Gobierno”, sostuvo.

No obstante, opinó que Boric podría realizar una declaración pública en el futuro, aunque, por ahora, considera suficiente el comunicado oficial emitido por la Presidencia.