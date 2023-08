En el marco la conmemoración del golpe de Estado, el expresidente y militante de la Democracia Cristiana expresó: “No sigamos discutiendo los 50 años si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial”. Sus palabras fueron rechazadas por Aldo Mardones: “Hay una posición oficial de rechazo de la violencia de los DD.HH., por lo tanto, no me cabe ninguna duda, que la opinión oficial de nuestro partido es claramente condenar este tipo de hechos”.