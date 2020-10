El vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, estaría en conversaciones al interior de su partido para ser precandidato a presidente de Chile.

“Lo lanzaré después del domingo, porque no quiero confundir que la primera tarea es el Apruebo“, aseguró a La Tercera el ex ministro en los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

Vidal estaría sondeando apoyo en sus propias filas a nivel país. “Efectivamente les dije lo siguiente: voy a competir en la presidencial“, confirmó el ex secretario de Estado.

La decisión del también profesor de historia se da a conocer luego que declinara competir por su partido para la gobernación metropolitana, puesto que terminaría tomando la ex ministra de Salud y médica, Helia Molina.

Sin embargo, el panorama de Vidal pareciera tener en frente al propio presidente de la colectividad, Heraldo Muñoz, quien ya manifestó que una candidatura presidencial es algo que “no puede descartar”, pero que lo resolverá previamente con su partido.

Con todo, el vicepresidente del Partido Por la Democracia señaló que el 5 de diciembre el consejo nacional del partido definirá cómo elige a su carta para La Moneda. “En ese consejo se va a definir el mecanismo por el cual el PPD va a definir a su precandidato presidencial. Son tres, uno a puerta cerrada que es el consejo nacional, que no me gusta. Otro que es la primaria nacional, la que me gusta a mí, y otro que es por encuesta”, señaló.