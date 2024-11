Francisco Orrego increpó a Claudio Orrego por querella en su contra: “Hay una maquinación”, dijo el gobernador

En el marco de un debate por la segunda vuelta, el candidato de RN cuestionó al actual gobernador si ante una formalización aceptará dejar el cargo, bajo la idea del "criterio Tohá". Sin embargo, para el candidato a la reelección la acción interpuesta en su contra sería sospechosa.

Este 24 de noviembre la ciudadanía vuelve a las urnas para definir la segunda vuelta de gobernadores regionales en las 11 regiones pendientes.

Una de las contiendas que viviremos ese domingo es la de la Región Metropolitana, donde Francisco Orrego (RN), respaldado por Chile Vamos, Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, buscará arrebatarle la gobernación a Claudio Orrego (IND), respaldado por el Frente Amplio, Socialismo Democrático, Amarillos por Chile y la Democracia Cristiana.

Este domingo, en el marco del debate realizado por T13, ambos se vieron las caras una vez más para contrastar los distintos puntos de vista y propuestas para la región. En esa instancia, el candidato de derecha increpó al actual gobernador respecto a una querella interpuesta en su contra.

“Claudio, en tu contra hoy día hay una querella, que ayer, según mencionó el medio Ex Ante fue admitida a tramitación. Tú hoy día estás en calidad de imputado por cuatro delitos: malversación, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencias”, lanzó el candidato.

En específico, lo revelado por el medio previamente mencionado dice relación con la acción presentada por la abogada Nubia Vivanco, admitida a trámite el 13 de noviembre pasado. Vivanco compartió set en Sin Filtros con Francisco Orrego, a propósito de una discusión sobre la fiscal Ximena Chong. Además, fue candidata a diputada en 2021 en la lista del Partido Social Cristiano.

“Si te llegan a formalizar, aplicando el ‘criterio Tohá’ de tu gobierno, de la gente que está respaldando tu candidatura, ¿tú vas a renunciar?”, preguntó Francisco.

“Parece que mi colega, contendor, no conoce el Derecho Procesal Penal”, comenzó contestando Claudio. “Porque que alguien me presente una querella, como extrañamente ocurrió justo 10 días antes de la elección de ahora, por un particular que lo está haciendo, no quiere decir nada, solamente que se presentó una querlla en mi contra”.

“No estoy imputado. El que establece la imputación es la Fiscalía, Francisco. Y el Estado de derecho que tenemos, mientras un fiscal no me impute -porque soy querellante en el caso ProCultura- yo no soy imputado”, respondió el independiente.

Claudio agregó que “parece que acá hay una maquinación política o empresarial o ambas, de que justo 10 días antes de la segunda vuelta sale una querella”.